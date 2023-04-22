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Bayramın ikinci gününde Eminönü'nde insan seli... Tramvay seferleri durdu, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

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#İstanbul#Tramvay#İzdiham
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 19:32

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ise izdiham oluştu.

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Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da duraklarda yoğunluk oluştu. Eminönü ve Sultanahmet'te ise yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ise izdiham oluştu. Yoğunluk nedeniyle duraklarda bekleyenler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "Eminönü-Sultanahmet bölgesinde yaşanan yoğun yaya trafiği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı araçlarımız bölgeden geçiş yapamamaktadır. Seferlerimiz yaya güvenliği için Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılabilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Bayramın ikinci gününde Eminönünde insan seli... Tramvay seferleri durdu, Marmarayda yoğunluk yaşandı

Polis, Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda oluşan izdihamın önene geçmek için istasyon girişine şerit çekti. İstasyonda bir kişi fenalık geçirdi. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar istasyonun içerisindeki malzemelere zarar verdi. 

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#İstanbul#Tramvay#İzdiham

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