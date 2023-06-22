Bayramın gözdesi Akdeniz ve Ege sahilleri... 2 milyonluk tatil göçü

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KURBAN Bayramı öncesi turizm yörelerinde ortalama doluluk oranları artmaya devam ederken, 20 Haziran günü itibarıyla 650 bin yatak kapasiteli Antalya'daki turistik tesisler 585 bin rezervasyon aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu bayramda 2 milyon kişinin yurtiçinde tatil yapmasını öngördüklerini söyledi. Bayram tatili için yurtiçinde kıyı destinasyonları ve kültür turlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Tercih edilen destinasyonlara bakıldığında yurtiçinde Ege ve Akdeniz bölgesine talep yoğunlaşmış durumda. Kıyı destinasyonlarında ise Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer, Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye tercih ediliyor" dedi.

Kültür turlarında ise Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz'e ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, İstanbul'a yakın destinasyon olarak Sapanca, Bolu, Abant bölgelerine de talep oluştuğunu kaydetti. Bağlıkaya, yurtdışı turlarında ise daha çok vize istenmeyen destinasyonların öne çıktığını, Balkan turları ve Yunan adalarının da talep alan bölgeler arasında olduğunu söyledi.

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DOLANDIRILMAYIN

Bayram tatili için önemli bir uyarıda da bulunan Firuz Bağlıkaya, "Vatandaşlarımızın tatilleri TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden satın almaları herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için son derece önemli. Turizmde özellikle dijital rezervasyon olanaklarının gelişmesiyle birlikte bu alanda suistimal ve sahtecilik olaylarıyla daha sık karşılaşılıyor. Bu tür durumlar özellikle bayram dönemleri, yüksek sezon gibi talep yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde daha da artıyor” dedi.

EKONOMİK OLAN ARANIYOR

- TURİZMCİ Recep Yavuz da bayram tatilinin 9 güne çıkmasının tatili pek düşünmeyen yüz binlerce kişinin fikrini değiştirdiğini belirterek, “Şu aralar harıl harıl en güzel ve en ekonomik tatil aranıyor. Görüştüğüm iç pazar acenteciler ve otelciler bayram tatilinin erken açıklanmasının ve 9 güne çıkmasının olumlu yansıyacağını düşünüyor. İç turizmde kesin istatistik tutulması zor, kendi araçları ile gelenler az değil. Bu bayram birkaç milyon kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu. Artan maliyetlerin konaklama ve ulaşım fiyatlarına yansımasıyla fiyatlarda geçen yıla göre iki kat artış olduğuna da dikkati çeken Yavuz, "Üst segmentteki bir kısım oteller zaten dolacak, bununla birlikte daha hesaplı otellere talep artacak” dedi.

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KRUVAZİYER CANLILIĞI

‘Mein Schiff’ isimli kruvaziyer dün Bodrum’a 2 bin 539 turist getirdi. Yunanistan’ın Girit Adası’ndan gelen gemi, büyük bölümü Alman 2 bin 539 yolcu ve 907 personeliyle Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.