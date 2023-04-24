Bayramın acı tarafı

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KOCAELi 14 YARALI

Ordu’dan İstanbul Sancaktepe’deki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkanları taşıyan Gökmen H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı minibüs, dün 06.00 sıralarında Kocaeli’de kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yeşillik alana devrilen minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 14 yaralıyı çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yara almadan kurtulan sürücünün ifadesine başvurdu. (Dinçer AKBİR / DHA)

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DENİZLİ 4 ÖLÜ 3 YARALI

OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

DENİZLİ Çivril’de Niyazi Kılıç yönetimindeki 20 AGB 921 plakalı otomobil, önceki gün 22.00 sıralarında, Yiğitcan Küçük’ün kullandığı 64 ACL 194 plakalı minibüsle çarpıştı. Otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir, Başak Su Doğru ve Niyazi Kılıç yaşamını yitirdi. Minibüste yaralanan Uşak’ın Sivaslı ilçesi Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak’ın oğlu Mert Veli Şafak, Mustafa Bozkurt ve sürücü Yiğitcan Küçük ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Tunay YAZICI / DHA)





İZMİR 1 ÖLÜ 3 YARALI

DURAN TIR’A DALDI

İZMİR Buca’da önceki gece 22.30 sıralarında ilerleyen 15 yaşındaki S.A. yönetiminde olan 34 JBY 42 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı TIR’a çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otomobildeki Şerife Önen’in (40) yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hevra Öztürk (4) ile Pınar Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. 2 ağır yaralı ile hafif yaralanan sürücü S.A., çevre hastanelere kaldırıldı. S.A. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. (Halil İbrahim KARABIYIK / DHA)

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İSTANBUL 1 ÖLÜ

CİNAYET GİBİ KAZA

İSTANBUL Kâğıthane’de dün 02.00 sıralarında, O.A. yönetimindeki 06 M 2132 plakalı otomobil, Hasdal yönünde seyir halindeyken başka bir araçla kaza yaptı. Kazanın ardından, aracına bakmak isteyen O.A., emniyet şeridine çektiği otomobilinden indi. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç, önce O.A.’nın otomobiline, ardından da O.A.’ya çarptı. Hastaneye kaldırılan O.A. hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü arıyor. (Emre KURT / DHA)





ADANA 2 ÖLÜ

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

ADANA Yumurtalık’ta Cihat Nadir Kadak (31) yönetimindeki 01 AEN 882 plakalı motosiklet, önceki gün 20.30 sıralarında kontrolden çıkarak refüjdeki reklam panosuna çarptı. Sürücü Kadak ve arkasındaki Barış Öcalan (22), çarpmayla savrulup düştükleri yerde ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cihat Nadir Kadak ve Barış Öcalan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (Ceyhun ÖZER / DHA)

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