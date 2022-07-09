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Bayramın 2. günü hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı

#Hava Durumu#Bayram#Meteoroloji
Bayramın 2. günü hava nasıl olacak İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı

Kurban Bayramı'nın ikinci günü 10 Temmuz tarihi itibari ile tüm yurtta idrak edilecek. Kurban kesim ibadeti ve akraba ziyareti gibi gelenekleri icra edecek vatandaşlar da ikamet ettikleri şehirler için hava durumu araştırmalarına hız verdi. Peki, bayramın 2. günü hava nasıl olacak?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum’un batısında Kuvvetli Yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.

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Bayramın 2. günü hava nasıl olacak İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı

 

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#Hava Durumu#Bayram#Meteoroloji

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