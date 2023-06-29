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Bayram ziyaretine giderken kazada ölen voleybolcu, toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Miray Karasu#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 16:41

Ankara'dan Kastamonu'ya bayram ziyaretine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden voleybolcu Miray Karasu (17) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Karasu ailesi, bayram ziyareti için Kastamonu'ya gitmek üzere önceki gün Ankara'dan yola çıktı. Şükrü Karasu'nun kullandığı otomobile, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunun Dağardı köyü mevkisinde arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Bayram ziyaretine giderken kazada ölen voleybolcu, toprağa verildi

Çarpmanın etkisiyle yan koltukta oturan Miray Karasu, araçtan fırladı. Yaralanan Karasu, çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karasu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Şükrü Karasu ve araçtaki diğer yakınları ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bayram ziyaretine giderken kazada ölen voleybolcu, toprağa verildi

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Eymirspor Kulübü'nde voleybol oynayan Miray Karasu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye babası Şükrü Karasu, diğer yakınları ve arkadaşları katıldı. Şükrü Karasu, taziyeleri kabul ederken, arkadaşları Miray'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Bayram ziyaretine giderken kazada ölen voleybolcu, toprağa verildi

Miray Karasu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Bayram ziyaretine giderken kazada ölen voleybolcu, toprağa verildi

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#Kastamonu#Miray Karasu#Kurban Bayramı

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