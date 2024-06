Bayram sofraları için sağlıklı beslenme tavsiyesi: Kurban etini sebzeyle tüketin

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı için vatandaşlara sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulundu. Kurban Bayramı’nın geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine ilave tereyağı veya kuyrukyağı eklenmesinin doğru olmadığını belirten bakanlık, kavurmanın yanında sebze tüketilmesini ve sindirim sistemini rahatlatmak için her gün 30 dakika yürüyüş yapılmasını önerdi. Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

“Kurban Bayramı sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesi bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini artırıyor. Bu sebeple bayramda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi çevre ve toplum sağlığı açısından oldukça önem taşıyor.

Haberin Devamı

HAYVAN ARTIKLARINI KÖPEKLERE VERMEYİN

Kesim sonrası hayvanların hastalıklı organlarının ve artıklarının gelişigüzel ortalığa atılmaması ve köpek gibi etçil hayvanlara kesinlikle çiğ olarak yedirilmemesi gerekiyor. Kesilen hayvanlara ait kistli iç organlar ve her türlü atığın derin bir çukura gömülüp, bulunabiliyorsa sönmemiş kireç dökülerek kapatılması şart. Kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardımcıları ile kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları önemli.”

EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIN

- “Genel olarak sakatat tüketimi de Kurban Bayramı’nda artıyor. Kolesterol yüksekliği olanlar ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalı. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmeli. Etlerin yanında bulgur, ayran, yoğurt, cacık tüketilmesi tercih edilmeli. Kilo kontrolünü sağlamak ve bayram boyunca zorlanan sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla günde en az 30 dakikalık yürüyüşler mutlaka düzenli olarak yapılmalı.”