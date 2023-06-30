Bayram siyasetinde gündem İsveç oldu

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Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma törenleri yapıldı. Birbirlerini ziyaret eden parti heyetleri, kolonyalar ve çikolatalar eşliğinde Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayramlaşmalarda sohbetler dünya ve siyaset gündemi üzerinden yürürken, zaman zaman siyasi atışmalar da yaşandı.

YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAKLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, CHP heyetinin ziyaretinde, hoşgörünün zirve yaptığı dönemde İsveç’teki Kuran yakma eylemi gibi hadiselerle de karşılaştıklarını belirterek şöyle dedi: “Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde aslında milletimiz en güzel cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi.”

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre de saldırıyı kınadıklarını belirterek, “Türkiye başta olmak üzere İslam aleminin canını acıtmak, duygularını istismar etmek, duygularını zedelemek amacı taşıyan kötü bir hadise. Bunun ahlaki boyutu bir yana ama hukuki açıdan da İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri lazım. İsveç makamları bunu bir an evvel yapmalı” dedi.

ANAYASA İÇİN DESTEK TALEBİ

AK Parti’nin CHP’yi ziyaretinde ise Anayasa ve seçim tartışması yaşandı. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, demokrasi havarisi ülkelere örnek olacak bir olgunlukta seçim süreci geçirildiğini belirterek, “Milletimiz aynı zamanda sivil ve yeni bir anayasa yapma konusundaki iradesini de ortaya koydu. Biz de bu sebeple önümüzdeki süreçte Meclis çalışmalarının öncelikli mesailerinden birinin yeni ve sivil bir anayasa olma arzusundayız. Bu konuda da sizlerin katkısını, desteğini inşallah Meclisimizde görürüz diye ümit ediyoruz” diye konuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ise “Yeni anayasa konusunda tabii var olan Anayasa’ya uymayanlar ya da Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlara, ‘Ben buna uymuyorum, saygı da duymuyorum’ diyenler şimdi nasıl bir yeni anayasa yapacak?” dedi. Alparslan de “Türkiye’de seçimlerin adil, hukuki ve demokratik yapıldığına dair en ufak şüphe değil milletimizde, ülkemizde, dünyada yok. Bunu tüm dünya kabul ederken, kendimizin kabul etmemesi çok inandırıcı değil. Hiçbir hukukiliği ve doğruluğu olmayan ifadelerdir” diye karşılık verdi.

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KILIÇDAROĞLU BİZDEN OY İSTEMEDİ

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ise CHP’yi ziyaretinde, “Biz Cumhur İttifakı ile ittifak yapmadık. Onların bizi seçim öncesi ziyaret etmesinin nedeni Kılıçdaroğlu’nun bize gelişidir. Kılıçdaroğlu ‘bize oy verin’ demedi, kendi hayatını anlattı, sonra gitti. Binali Yıldırım gelip ‘Biz DSP’yi Meclis’te görmek istiyoruz’ dedi. Bu bile bizim için bir başarı oldu; ama Türkiye’nin gerçeklerini de inkar eden bir parti değiliz, birbirimize güvenmemiz lazım. Politikaları sonuç alabilecek şekilde uygulamamız lazım” dedi. Nazlıaka da “Siyaseti ticaret niteliğinde okumuyoruz. Ortak değerlerle güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmeyi daha doğru bulurduk. Söyleyecek bir şey yok, karar o dönemde sizin aldığınız karardır” diye konuştu.