Bayram sevinci

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Geçen yıl ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhammet Enes Bayram hastaneye gider gitmez yoğun bakıma alındı ve 12 saat içinde entübe edildi. Aradan günler geçti. Doktorlar artık ailesine “Durumu çok ciddi. Kurtaramayabiliriz. Kendinizi hazırlayın” dedi. 25 gün yoğun bakımdan sonra iyi haber geldi. 2.5 ay kadar da serviste tedavi gördükten sonra yaşama tutundu.

NEFES DARLIĞI OLDU

38 yaşındaki 2 çocuk sahibi Muhammet Enes Bayram zor günler bitti diye düşünürken nefes darlığı yaşamaya başladı. Entübe edilmesi sonrası nefes borusunda daralma meydana geldiği için yürüyemez ve konuşamaz oldu. Doç. Dr. Necati Enver normalde ortalama 15 milimetre olması gereken nefes borusunun Bayram’da 2-3 milimetreye kadar daraldığını gördü. Nefes borusunun 2.5 santimetre uzunluğundaki deforme olan ve daralan kısmı ameliyatla alınarak alt ve üst kısım tekrardan dikildi. Ameliyat öncesi yürüyemediğini, merdiven çıkmakta zorlandığını belirten Bayram, eski sağlığına kavuştu.

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'BALONU DA DENEDİK'

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver “Muhammet Bey için önce balon tedavisi gibi endoskopik girişimsel yöntemler denedik ancak nefes borusu oldukça daralmıştı. Bu nedenle açık cerrahiye başvurduk” dedi.