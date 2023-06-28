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Bayram sabahı kahreden kaza: Anne, baba ve oğlu hayatını kaybetti

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#Mersin#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:46

Mersin’in Tarsus ilçesinde bayram sabahı yaşanan feci kazada anne, baba ve oğulları hayatını kaybetti. Kazadan bir çocuk ise sağ olarak kurtuldu.

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Olay, ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hacı Yoldaş idaresindeki 01 AOA 769 plakalı otomobille, sulama kanalı üzerindeki köprüden geçerken suya düşerek ters döndü.

Feci kazada baba Hacı (36), anne Fesla (40) ve 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes Yoldaş yaşamlarını yitirdi. Kazadan çocuklardan A.E. ise araçtan çıkmayı başardı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkararak otopsi için morga gönderdi.

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#Mersin#Trafik#Kaza

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