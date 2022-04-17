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BAYRAM NE ZAMAN? Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Gözler resmi açıklamada!

#Bayram#Ramazan Bayramı#Diyanet
BAYRAM NE ZAMAN Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı Gözler resmi açıklamada

Bayram tatili 9 gün olacak mı? soru, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gündemdeki yerini aldı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği Ramazan ayı Diyanet takvimine göre 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşerek 9 gün olması yönünde beklentiler artarken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, bayram tatili 9 gün olacak mı, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

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Bayram tatili için geri sayım başladı. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar 2022 Ramazan Bayramı tarihine odaklandı. Özellikle turizm için önem arz eden bayram tatilinin uzatılması için beklentiler arttı. Ancak bayram tatilinin 9 gün olması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

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Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

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#Bayram#Ramazan Bayramı#Diyanet

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