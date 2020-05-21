Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Bayram namazı saati, Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati kaçta? Müslümanlar her yıl dini bayramların birinci günü bu ibadeti cemaat ile beraber yerine getiriyorlar. Bu yıl 24 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan Bayramı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında cemaat ile namaz kılınmayacak. Yapılan resmi açıklamada bayram namazı saatinde duha namazının kılınacağı duyuruldu. İşte il il bayram namazı saatleri…

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını açıkladı. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.

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DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).