Bayram manzaraları

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- Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da, bayramın 2’nci günü Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu. Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi, bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığının kent genelinde 25 derece civarında seyredeceği bildirildi.

- İzmir’in Çeşme ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde bu yıl en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu. Dokuz günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar Çeşme’nin ünlü denizi ve plajlarında ikinci günde de yoğunluk oluşturdu. Yunan adaları için kapıda vize uygulamasının başlatılması da Çeşme’de yoğunluğa neden oldu. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 28 derecelere kadar yükselmesi ile güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler ünlü Ilıca Plajı’nın yolunu tuttu.

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KAPADOKYA’DA YÜZDE 100 DOLULUK

- Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, Ramazan Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 20 oranında artış yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan sıcak hava balon turları, ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktivite bölgeyi canlandırdı.

İSTANBULLU ADALAR’A AKTI

- Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler havanın güzel olmasını da fırsat bilerek Adalar’a akın etti. Adalar’a gitmek için Kadıköy ve Kabataş iskelelerine gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı, adım atacak yer kalmadı. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarında denizin ve güneşin tadını çıkardı. İstanbul’un bazı noktalarında ise hem yolcu hem trafik yoğunluğu oluştu. İBB Cep Trafik Uygulaması’na göre, saat 16.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçüldü.

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AMASRA ‘KAPATILDI’

Bartın’ın Amasra ilçesi dün 20 bin girişle büyük yoğunluk yaşayınca yeni araç girişlerine kapatıldı.

BODRUM DENETİMİ

- Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da, jandarmanın helikopter ve dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 170 sürücüye 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Ramazan Bayramı hareketliliği nedeniyle, Torba-Gölköy-Gündoğan yol güzergâhında bayramın 2’nci gününde helikopter ve dron destekli trafik denetimi yaptı. Kemer takmayan ve trafikte cep telefonu kullanan araç sürücüleri başta olmak üzere 170 araç kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 33 bin 368 lira ceza kesti; 3 araç ise trafikten men edildi. Ekiplerin trafik denetimlerinin bayram boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

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İLK KEZ ŞEKER TOPLADI

Henüz 3 yaşındayken bacağı kesilmek zorunda kalan 5 yaşındaki Dicle Sertkaya, arife günü takılan protez bacağıyla ilk kez arkadaşlarıyla bayram şekeri topladı. Batman’da Hüseyin-Mizgin Sertkaya çiftinin kızı Dicle, sağ ayağı içe dönük, yapışık ve ana kemiği olmadan dünyaya geldi. 3 yaşında bacağı kesilmek zorunda kalan Dicle’nin ailesi, maddi zorluklar nedeniyle kızlarına protez bacak yaptıramayınca, devreye kentteki hayırseverler girdi. Ailenin başvurusunun ardından Dicle’nin ihtiyaç duyduğu protez bacak, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından başlatılan kampanya ile toplanan parayla alınarak takıldı. Protez bacağına kavuşan Dicle, arkadaşlarıyla birlikte ilk kez mahallesinde kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topladı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Dicle, “Ben yürümek istiyordum. Bana bacak getirdiler, çok mutlu oldum. Şeker toplamaya çıktım, arkadaşlarımla oynadım, okula da gideceğim.Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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