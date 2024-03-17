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Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan’da yatacak

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#Erdoğan#Emekli#İkramiye
Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan’da yatacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri ile İftar Buluşması” programında “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri ile İftar Buluşması’na katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Evinin geçimini, ailesinin iaşesini kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ter döken bir emekçinin nasıl kutlu bir mücadele verdiğini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın da öneminin hepimiz şuurundayız.

ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE YÜZ ARTIRDIK

Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme prensibimizdir. Bu anlayışla asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette yaklaşık yüzde yüz oranında artış oldu. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50’ye yakın bir artış sağladık. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.

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3600 EK GÖSTERGE GENİŞLEYECEK

Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağlamıştık. Yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırmıştık. Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.”

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#Erdoğan#Emekli#İkramiye

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