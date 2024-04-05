Bayram göçü başlıyor... İstikamet memleket

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BAYRAM tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine akın ederken, ek seferlerle birlikte şehirlerarası 9 bin 200 otobüsle 6.5 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için memleketlerine gidenlerin bir bölümünün dönmediğini, bayramı da yapıp öyle geleceklerini belirtti; fındık ve çayı olanların da bayram nedeniyle gidip dönüşünü sonraya bırakacaklarını söyledi.

Anne baba ve büyüklerin ziyareti için memlekete giden çalışanlar, öğrencilerle birlikte 9 günde toplamda 6.5 milyon kişinin seyahat edeceğini ifade eden Yıldırım, İstanbul başta olmak üzere bazı emeklilerin hayat pahalılığı nedeniyle yılın 6 ayını, yeme içme daha ucuz olduğundan memleketlerinde geçirdiğine; bir bölümünün de evlerini kiraya verip memlekete göç ettiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

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BİLETLERE YÜZDE 80 ZAM

“60’lı yıllarda yaşanan memleketten şehirlere göç tersine dönüyor. 4 ay önce Ulaştırma Bakanlığı’na bildirdiğimiz bilet fiyatları, yolcu azlığından yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyordu. Bu süre içinde akaryakıt, işçilik, yedek parça, bakım, onarım maliyetleri arttığından bayram döneminde fiili indirimleri kaldırıp, üzerine yüzde 25-30 zam koymak zorunda kaldık. Dolayısıyla sanki bilet fiyatları yüzde 70-80 zamlanmış gibi oldu” dedi. Yeni tarifeye göre en uzak mesafe olarak İstanbul’dan Van’a otobüs bileti bin 800 lira, Trabzon ve Rize bin 400 lira.”

HIZLI TRENE YENİ SEFER MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren hatlarında 5 Nisan’dan itibaren başlayacak ek seferlerle koltuk kapasitesinin 18.084 artacağını duyurdu: “Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e; Konya-İstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükselttik. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi cumartesi günleri de yapılacak. Yeni seferler tatil sonrası da devam edecek.”

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KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, “Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak” dedi.

OTOGARLAR HAREKETLİ

İSTANBUL Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Musa Çaktır, “Araçlarımızda doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz” dedi. Bilet alacaklara uyarıda da bulunan Çaktır, “Bayram öncesi bilet alırken merdiven altı satışlara dikkat etsinler. Bilet acentesi olmayan yerlerden de bilet almasınlar” diye konuştu. Bayram öncesi bilet satışlarının hızla devam ettiğini kaydeden otobüs firması yetkilisi Alaattin Çendek de “Şu an en ucuz bilet Çorlu için 150 lira, en pahalı bilet 1600 lira. Vatandaşlarımız biletlerini güvenilir şirketlerden temin etsin” dedi.

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HAVA, KARA, DEMİR YOLLARINDA 35 MİLYON YOLA ÇIKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirterek bu kapsamda kara, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarını duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamada vatandaşın huzurla seyahat etmesi için denetimleri artırdıklarını, otobüs ve trenlerde ek sefer koyulduğunu kaydeden Uraloğlu, bayram coşkusunun acıya dönmemesi için yoğun yollarda vatandaşları trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli olmaları konusunda uyardı:

EK VAGON VE YATAKLAR

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“İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi gibi önemli bölgesel trenlere pulman ve yataklı vagonlar ilave edilecek. Buna göre ana hat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon eklenerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. Bu sayede bayram boyunca demiryollarımıza toplamda 33 bin kişilik ek kapasite açılacak.”

FAHİŞ BİLET SATANA CEZA

Ramazan Bayramı tatili döneminde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle vatandaşların otobüs bileti bulmada da sorun yaşamamaları için ek sefere izin verdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası kesilecek” dedi.

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ARA TATİL BAYRAMA DENK GELDİ

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ikinci ara tatil bugün, yani 5 Nisan Cuma günü son zilin çalmasıyla başlayacak. 15 Nisan’da öğrenciler ders başı yapacak. Ramazan Bayramı ile birleşen 9 günlük tatil öncesi, her ara tatilde olduğu gibi öğrenciler karne almayacak. Bahar aylarının da gelmesiyle birlikte tatili dinlenerek ve doğaya dönerek geçirmenin önemli olduğunu belirten Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Uslu öğrencilere ve ailelere şu tavsiyeleri verdi:

AMAÇ DİNLENMEK

“Tatillerin öncelikli amacının unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Dönem boyunca yorulan öğrencilerin dinlemesi ve rahatlaması çok önemli. Ders, sınav, proje derken çok stresli geçiyor süreç. Öncelikle bu 9 günde nefes almayı unutmamak gerekiyor. Ancak bazen öğretmenler tatilde fazlaca ödev yükleyebiliyorlar. Öğrenciler de tatili eksikleri kapama noktası olarak görüyor. Bunu doğru bulmuyorum. Öncelik dinlenmek olmalı. Bu noktada tatili de iyi planlamak gerekiyor. 9 gün çok hızlı geçebilir. O yüzden birinci günden itibaren yapılacaklar güzelce planlanmalı.“

DÖNEM 14 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

- İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile birleşti)

- LGS 2 Haziran

- YKS 8-9 Haziran

- Dönem sonu 14 Haziran 2024