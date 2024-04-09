×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayram dönüşünde Bolu’dan kamyon ve tırlara geçiş yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Ramazan Bayramı#Kamyon Geçişi
Bayram dönüşünde Bolu’dan kamyon ve tırlara geçiş yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 21:42

Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığı açıklandı.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, kara yolu üzerindeki yoğunluğu azaldı. Bayram tatilinin başladığı ilk 2 gün oluşan yoğunluk nedeniyle Bolu Valiliği dönüş yolcuğuna yönelik önlemler aldı. Bolu Valiliği'nden, Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile kamyon tır ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve D-750 kara yolunun Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığı bildirildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim dönemi ara tatili süresince vatandaşlarımızın 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alınarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00 ten itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar: D-100 Karayolunun Karabük-Bolu il sınırından Bolu-Düzce il sınırına kadar, 0.4 Anadolu Otoyolunun Ankara-Bolu il sınırından Bolu-Düzce il sınırına kadar, D.750-4 Karayolunun Ankara-Bolu il sınırından Gerede ilçesine kadar, olan kısımlardan İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Valiliğimizce karar verilmiştir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Ramazan Bayramı#Kamyon Geçişi

BAKMADAN GEÇME!