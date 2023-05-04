Bayraktar’a verilen bir kuruş yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon’da “Yeni Zigana Tüneli” açılış töreninde yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi: “Biz Trabzon’u çok seviyoruz, bu yollara beraber çıktık, bugünlere beraber geldik. Şehit Eren Bülbül’ün, şehit Ahmet Çamur’un hemşehrileri, terör örgütünün desteği ile yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecektir.



KALKINMANIN SEMBOLÜ



Şehrimizi yatırım tutarı 27 milyarı bulan 111 esere kavuşturuyoruz. Zigana Tüneli dünyanın 3., Avrupa’nın ve ülkemizin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olarak inşa edildi. Trabzon ve Gümüşhane arasındaki bu tünel ile Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya oradan İran ve Orta Doğu’ya yani tarihi İpek Yolu’na bağlıyoruz. Bu tünelin tasarımı, projesi, inşası tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Dağı’nı geçilmez olmaktan çıkartan bu tünel bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. Karşımızdaki masanın ömrü boyunca yaptığı bütün işlerin hepsini üst üstte koyun, sonra da 10 ile 100 ile çarpın emin olun bir Zigana Tüneli etmez.



SIKIYORSA ÇIK AÇIKLA



Meğer bunların aklında, milletimizin milli mücadeleyi zafere ulaştırarak Anadolu topraklarına gömdüğü mandacılık özlemi var. Darbelerin, cuntaların, terörün gerisinde ülkemizi manda tarzı bir yönetimin boyunduruğu altında tutma çabasını görüyoruz. Hemşehriniz Sürmeneli Bayraktar Ailesi’ne şu anda bunlar saldırıyor mu? İHA’ya, SİHA’ya, AKINCI’ya, Kızıl Elma’ya saldırıyor mu? Ama tutturamayacaklar. Bay bay Kemal, eğer yüreğin el veriyorsa, gerçekten zerre kadar yüreğin varsa Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur, sıkıyorsa çık açıkla. Rahmetli Özdemir Bayraktar Bey zaten devletten bırakın kredi almayı arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle, yalan bunlarda ganimet ama hesabını ödeyecekler. Biz bu dayatmayla, vesayetle mücadelemizde yüzleştik.”



ORTADOĞU-KARADENİZ TİCARET YOLU



Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerine yapılan ve 17 Mart 2017’de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli dün açıldı.



* Gümüşhane’nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon’un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14.5 kilometre uzunluğunda yapılan çift tünelle güzergâh 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azaldı.



* Yeni Zigana Tüneli’yle 12 metre genişliğindeki devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline geldi.



* Güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7.7’den yüzde 3.3’e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi.





* Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan dik yamaçlardan taş düşmesi problemleri ortadan kaldırıldı.* Maçka’dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve tek yol olarak hizmet veren 17 kilometre uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu da bölünmüş yol haline getirildi.* Yeni tünelle zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülürken karbon emisyon salınımı da yıllık 21 bin ton azalacak.* Trabzon, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlanırken, başta İran, Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin de Karadeniz’e ulaşması kolaylaştı.* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüneli anlatırken “Başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati önem taşıyor. Trabzon’dan başlayıp, Habur’a uzanan kuzey-güney ulaşım koridoru, Habur’dan devam ederek Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi’ne uzanacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacak” dedi.m ANKARA