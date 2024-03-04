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Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında uçtu

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#Baykar#Arnavutluk#Bayraktar TB2 SİHA
Bayraktar TB2 SİHAlar Arnavutluk semalarında uçtu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 19:49

Arnavutluk'un ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün törenle açılmasının ardından Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında uçarak, Arnavutluk Ordusu'nun envanterine girdi. Düzenlenen törene, Korgeneral Göksel Kahya ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

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Türkiye’nin modernizasyonuna büyük katkı sağladığı dost ve kardeş ülke Arnavutluk'un ilk NATO Taktik Hava Üssü törenle açıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi’nin de katıldığı törende, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yer aldı.

Törende ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk semalarında uçarak, ilk kez Arnavutluk Ordusu'nun envanterine girdi.

Bayraktar TB2 SİHAlar Arnavutluk semalarında uçtu

 

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#Baykar#Arnavutluk#Bayraktar TB2 SİHA

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