Bayrakçılar siparişlere yetişemiyor... Yer-gök kırmızı beyaz

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Yurdun dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Öyle ki bayrak üreticileri siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışmaya başladı. Bursa ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde bulunan tekstil fabrikalarında ‘bayrak’ mesaisi yaşanıyor. Gelen taleplerin karşılanması için işletmeler gece gündüz çalışıp Türk bayrağı üretiyor. Kestel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmenin sahibi Ahmet Yalçın, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla bayrak siparişlerine yetişemediklerini söyledi.

TALEP YÜZDE 350 ARTTI

Siparişlerin yaklaşık yüzde 350 arttığını belirten Yalçın, talepleri karşılayabilmek için kapasite artışı yaptıklarını anlattı: “Cumhuriyetin 100’üncü yılından dolayı bir yoğunluğumuz var. Yaklaşık 15 yıldır bayrak üretimi yapıyoruz. Parti bayrakları, takım bayrakları, dünya ülkelerinin bayraklarının çoğunu biz yapıyoruz. Geçen yıllarda 3 milyon metre bayrak üretimi yaparken şu an aylık 10 milyon metre basmaya başladık.”

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Evlerden camilere, okullardan yollara yurdun dört bir yanı 100. yıl onuruna bayraklarla donatıldı.