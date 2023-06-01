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Baykar’dan havacılık lisesi: Yeni ‘Vecihi’ler yetişecek

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#Baykar#Mahmut Özer#Haluk Bayraktar
Baykar’dan havacılık lisesi: Yeni ‘Vecihi’ler yetişecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

İstanbul’da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk olacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) kurulmasına yönelik ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni’ yapıldı.

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Baykar’ın Arnavutköy’deki yerleşkesinde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimciler ve davetliler katıldı. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Haluk Bayraktar imzaladı.

HEM SINAV HEM MÜLAKAT

Törende Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi: “Bu okul özellikleri olan bir meslek lisesi olacak. Birincisi, sınavla öğrenci alacak ama aynı zamanda sınavla yerleşen öğrenciler mülakattan da geçecek. İkincisi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olacak. Baykar grubundaki uluslararası uzmanlar derslere girecek. Öğrenciler savunma sanayisi ile ilgili beceri eğitimi almak için yer aramayacak, doğrudan burada beceri eğitimini alacak. Her bir öğrenci, okullarımızdaki en yüksek oranda bursla desteklenecek. Bu lisemizin hem mesleki eğitime hem de ülkemizin geleceğine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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Baykar’dan havacılık lisesi: Yeni ‘Vecihi’ler yetişecek

GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise geleceğe hazırlanmak gerektiğine vurgu yaparak, “Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmesini planladığımız Baykar Milli Teknoloji MTAL’de özellikle havacılık ve uzay alanında ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimizi, geleceğimizin Hezarfen’lerini ve Vecihi’lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimize milli ve özgün teknoloji geliştirme yolunda ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteği sağlamak için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz” dedi.

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#Baykar#Mahmut Özer#Haluk Bayraktar

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