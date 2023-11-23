Baykar’dan hard disk çalan hırsız tutuklandı

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Baykar’ın güvenlik görevlileri yaptıkları üst aramasında 4 adet hard disk bulunca polise haber verildi. Polis ekipleri Baykar’ın merkezine giderek adının Ahmet A.Ç. olduğu belirlenen personeli gözaltına aldı. Ahmet A.Ç. sorguya alınırken, hard disklerin casusluk amacıyla çalınmış olabileceği şüphesi üzerine güvenlik birimleri tarafından kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Ahmet A.Ç.’nin firmanın bilgi teknolojileri bölümünde 2 ay önce stajyer olarak işe başladığı belirlendi. Geriye dönük yapılan taramada da terör bağlantısı bulunamadı. GBT’sine bakılan Ahmet A.Ç.’nin 6 yıl önce bir kafeden dizüstü bilgisayar çalmaktan hakkında adli işlem yapıldığı saptandı. Ayrıca, ailesinin de geçen yıl kendisi hakkında kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi. Ahmet A.Ç., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin “Hard diskleri nereden, ne amaçla aldın?” sorusuna, “Hard diskleri depodan satmak için aldım. İçlerinin dolu mu, boş mu olduğunu bilmiyorum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet A.Ç. tutuklandı.