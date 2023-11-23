×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Baykar’dan hard disk çalan hırsız tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#Hard Disk#Hadımköy
Baykar’dan hard disk çalan hırsız tutuklandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

TÜRKİYE’nin en önemli SİHA ve İHA firmalarından Baykar’ın İstanbul Hadımköy’deki tesislerinde, geçen cumartesi günü bilgi teknolojileri bölümünde çalışan bir personelden iş çıkışı sırasında şüphelenildi.

Haberin Devamı

Baykar’ın güvenlik görevlileri yaptıkları üst aramasında 4 adet hard disk bulunca polise haber verildi. Polis ekipleri Baykar’ın merkezine giderek adının Ahmet A.Ç. olduğu belirlenen personeli gözaltına aldı. Ahmet A.Ç. sorguya alınırken, hard disklerin casusluk amacıyla çalınmış olabileceği şüphesi üzerine güvenlik birimleri tarafından kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Ahmet A.Ç.’nin firmanın bilgi teknolojileri bölümünde 2 ay önce stajyer olarak işe başladığı belirlendi. Geriye dönük yapılan taramada da terör bağlantısı bulunamadı. GBT’sine bakılan Ahmet A.Ç.’nin 6 yıl önce bir kafeden dizüstü bilgisayar çalmaktan hakkında adli işlem yapıldığı saptandı. Ayrıca, ailesinin de geçen yıl kendisi hakkında kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi. Ahmet A.Ç., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin “Hard diskleri nereden, ne amaçla aldın?” sorusuna, “Hard diskleri depodan satmak için aldım. İçlerinin dolu mu, boş mu olduğunu bilmiyorum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet A.Ç. tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#Hard Disk#Hadımköy

BAKMADAN GEÇME!