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Baykar'dan dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#BAYKAR#Uyarı#Dolandırıcı
Baykardan dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 21:25

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi göstererek dolandırıcılık yapanlara karşı Baykar'dan uyarı geldi.

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Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır.

Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır.

Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz.

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Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

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#BAYKAR#Uyarı#Dolandırıcı

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