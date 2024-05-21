İran'da düşen helikopterin yerini tespit etmişti! Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Dünyada bunu yapabilecek tek İHA AKINCI

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Böyle bir operasyon olacağını bilmiyordum ama ekip arkadaşlarımla birlikte iş yerinde olmam tevafuk oldu. Hem Batman, hem Van’da hem de Azerbaycan’daki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak görevin teknik desteğiyle alakalı çalıştık. Tabii TSK, bütün dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

O şartlarda 160km’ye yakın rüzgar vardı 30 bin fitte. Yere indiğinizde rüzgar çok azalıyor ve pus çöküyor. Bunun yanında kar, tipi, boran her türlü hava oluşumu da vardı ve katman katman bulutlar… Bunu sınır dışında çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor.

'BU GÖREVİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK DÜNYADA BİR TEK AKINCI'

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En hızlı şekilde hedef bölgesine vardı. Onun yanında o kadar yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda ve zorlu coğrafyada vadilerin içine girerek bu görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı AKINCI. O şartlarda bu görevi gerçekleştirebilecek dünyada bir tek AKINCI var gibi.

Bu yetenekte hava aracınız olsa dahil bu hızda kullanabilecek bir kuvvette dünyada yok. Çünkü hali hazırda silahlı bir AKINCI yönlendirildi. İran tarafı bildiğim kadarıyla istemeyince hemen diğeri hazır edilip çok kısa sürede oraya sevk edildi. Başlı başına bir anlamda bu operasyonel kabiliyet bütün dünyaya damgasını vurdu.

Böylesine elim bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimiz de inancının ve hem de gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bu anlamda bu ülkenin mühendis bir evladı olarak hem TSK’mızda hem de mühendis kardeşlerimizde iftihar ediyorum. Sabaha kadar bütün faaliyet boyunca bizim ekiplerimiz, TSK çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tekrardan İran halkına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

'TÜRKSAT UYDULARI KULLANILDI'

Orada arazinin en yüksek seviyesi 9 bin 700 fitte ve derin vadiler var. Siz o vadilerin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. 9 bin 700 fitin altına da inerek o vadinin arasında adeta manevra yaparak uçmak zorunda kaldı. Normalde hiçbir İHA o şartlarda bunu yapmaz. Ve inebilmek için sizin uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Böylesine bir sınır dışı operasyonda. TÜRKSAT uyduları kullanıldı. Orada da en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı.

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'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR OPERASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Diğer yandan da Azerbaycan’daki AKINCI da herhangi bir aksaklığa karşı hazır edildi. Teknik arkadaşlarımız hazır durumdaydı. Türkiye adına büyük bir hem SİHA teknoloji hem de teknolojiyi kullanma açısından dünyaya çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda teknolojik gelişmişliği harekata dönüştürme açısından da tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum.

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REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN ENKAZINI BULMUŞTU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

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Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarına bildirilmişti.

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AKINCI İHA'NIN O UÇUŞUNU 2,8 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Akıncı İHA'nın dün gece yaptığı o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten saniye saniye takip edildi. Uçuş takip sistemi flightradar24 dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sı dün gecenin en çok izlenen uçuşu oldu. Yaklaşık 2,8 milyon kullanıcı İHA'yı takip etti" paylaşımında bulunuldu.