Bayıltan yumruk!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim Mardin’de zincirleme kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı varTürkiye kara teslim! Mardin’de zincirleme kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var#Trafik
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Konyada Serdar Gürlere büyük tepki O sözleri olay oldu...Konya'da Serdar Gürler'e büyük tepki! O sözleri olay oldu...#Serdar Gürler
Kar esareti 54 yıl sonra ilkKar esareti! 54 yıl sonra ilk#Kar
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
DSÖden yeni varyant uyarısı geldi İşte en riskli grup...DSÖ'den yeni varyant uyarısı geldi! İşte en riskli grup...#DSÖ
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: 15 Eksik Yıl bayrağı asıldıHrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı#Hrant Dink
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Kâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülkeKâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülke#Papua Yeni Gine
Şaşırtan benzerlik Kardeşlerimi bulun banaŞaşırtan benzerlik! 'Kardeşlerimi bulun bana'#Mia
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERGündem Haberleri

Bayıltan yumruk!

#İstanbul#Bağcılar#Darp

İstanbul Bağcılar'da beraber yolda yürüyen iki arkadaştan biri diğerine yumruk atıp bayılttı. Ardından kendine gelmesi için sarsıp başını yere çarptırdığı arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Ocak Pazar günü saat 01.30 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu S. P. (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı O. C. (38) birlikte sokakta yürüyordu. Arkadaşı S. P.'nin, bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı O.C. sırt üstü yere yığıldı.

Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı O. C.'nin başı kanadı. Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi.

Bayıltan yumruk

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O. C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özbekistan uyruklu S. P. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Polisteki ilk ifadesinde S.P., kendisine küfür ettiği için arkadaşı O. C.'ye yumruk attığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavisi süren O. C.'nin beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Bayıltan yumruk

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bağcılar#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem