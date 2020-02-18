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Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/ DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bayıltan kavuşma

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Bayıltan kavuşma

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki oturma eyleminde bir mutlu son daha yaşanırken anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda’ya kavuşunca sevinçten baygınlık geçirdi. Pelda’nın ağabeyleri de kardeşlerini gözyaşlarıyla kucakladı.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bırakılması için oturma eylemi yapan annelerden Gevriye Ayhan, önceki gün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda (21) ile dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde buluşturuldu. 6 yıl aradan sonra Pelda'yı karşısında gören Gevriye Ayhan, kızına sarıldıktan sonra baygınlık geçirdi. Yakınları ve sağlık görevlileri tarafından ayıltılan Gevriye Ayhan, kızına uzun uzun sarılarak hasret giderdi. Pelda’nın ağabeylerinin de olduğu buluşmada duygulu anlar yaşandı.

Bayıltan kavuşma

Bu arada “evlat nöbeti” tutan baba Melik Aslan’ın da polisin ikna çalışmaları sonucu çocuğuna kavuştuğu belirtildi.

Pelda'nın teslim olması Melik Aslan’ın da evladına kavuşmasıyla oturma eylemi yaparak çocuklarına kavuşan aile sayısı 8 oldu. 86 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi dün 168’inci gününde de sürdü.

 

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