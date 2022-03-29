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Bayıldığını düşünmüş

#Ordu#Kadın Cinayeti#Eda Evli
Bayıldığını düşünmüş

Ordu’da doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada sevgilisi Eda Evli’yi (22) yaka kartı ipiyle boğarak öldüren Sinan Şimşek’in (36) ifadesindeki sözleri kan dondurdu.

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Eda Evli, 24 Mart gecesi KADES ile polise haber vermişti. Ancak olay yerine giden ekipler Eda’nın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Kaçmak isterken yakalanan Sinan Şimşek ise olay gününü şöyle anlattı: “Eda için eşimden boşandım. Boşandıktan sonra da beni bıraktı. Başkalarıyla gezip tozmaya başladı. Olay akşamı doğum günümdü. Sahile gittik, içtik. Eda, gazinoya gitmek istedi. Gece 23.00 sıralarında kendi aracımla gazinoya gittik. Eda bana tahrik edici sözler söyledi. Daha sonra eve gittik. Eve gelince de alkol almaya devam ettik.

‘SUSMASINI SÖYLEDİM’

Eda konuşmalar esnasında hakaretlerine devam etti. Bana vurdu ve bağırmaya başladı. Ben de Eda’ya 2 defa vurdum. Yatağın yanındaki boşluğa düştü. Bağırmaya devam ediyordu. Ben polislere kapıyı açmaya gidecektim. Alkollü olduğumdan o ip elime nereden geçtiyse boynuna sardım. İpin ucundan yukarı doğru çektim. Eda’ya susmasını söyledim. Amacım boğmak değildi. Bir süre sonra sesi kesildi. Bazen bayıldığı oluyordu. Bayıldığını düşündüm. Polisler kapıya vurmaya devam ediyordu. Sigara içtim, su içtim, lavaboda elimi yıkadım. Sonra polisler geldi. Eda’nın öldüğünü sağlıkçılardan öğrendim.”

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#Ordu#Kadın Cinayeti#Eda Evli

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