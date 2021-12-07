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Bayburt'u fırtına vurdu!

#Bayburt#Fırtına#Çatı

Bayburt merkeze bağlı Saraycık Köyünde gece saatlerinde etkili olan fırtına 5 evin çatısını uçurdu.

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Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Saraycık Köyünde fırtına etkili oldu. Fırtına 5 evin çatısını uçururken enerji nakil hatlarına zarar verdi.

Saraycık Köyü muhtarı Hacı Arif Öztürk, akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın Cengiz Akbaba, Süleyman Okumuş, Süleyman Çınar, Hüsamettin Çağlar ve Hacı Osman Çınar isimli vatandaşların evlerinin çatılarını uçurduğunu belirtti.

Fırtınada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Elektrik kesintisi yaşanan köyde, köy sakinleri fenerler eşliğinde çatıları uçan kişilerin yardımına koştular.

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#Bayburt#Fırtına#Çatı

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