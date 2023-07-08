Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Bayburtlular sizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bayburt'u bugün bir kez daha aşkla şükranla selamlıyorum. O güzel Bayburt türküsünde ne diyor. Benim Bayburtlu kardeşlerim emsali yoktur. Gönül yüceliğinde sizlerin emsali bulunmaz. Bayburt, dünyada eşi benzeri olmadığını 28 Mayıs'ta bir kez daha gösterdi. 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Aşkınız, sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"31 MART 2024 SEÇİMLERİNDE DE REKOR DESTEK BEKLİYORUM"

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bayburt Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde sizlerden Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

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Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah.

Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eserlerle ödemenin gayretindeyiz. Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik.

Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam değeri 2 Milyar 689 milyon lirayı aşan projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben emniyete sordum bugün meydanda kaç kişi var. Haberi aldım. Söyledikleri şu, 40 bin kişi var.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

Hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun.

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"MAALESEF HIRSIZLAR ÇOK"

Hayat pahalığıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan da gereken hesabı soracağız.

50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Bütün bunların altından biz kalkıyoruz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Toplamda 650 bin konut yapacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez.

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ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE: KOLTUKLARINI KORUMAK DIŞINDA GÜNDEMLERİ YOK

Her gün kavga, her gün birbirlerine ayar verme... Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş, umurlarında değil. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına bile rastlanmıyor. Milletimiz bunların kayıkçı kavgasını gördükçe 28 Mayıs'ta nasıl bir tehlike atlattığını görüyor. Bizim bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük kazanç. Biz muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz.

Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda bitiriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...