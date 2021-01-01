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BAYBURT (İHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Bayburt’ta kaçak çay ve sigara ele geçirildi

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Bayburt’ta kaçak çay ve sigara ele geçirildi
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı 118 paket sigara ve 9 adet kaçak çay ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili yapılan analiz çalışmaları neticesinde; şüpheli TIR Erzurum yolu uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 118 paket kaçak sigara ve 9 adet 500 gramlık paketlerde gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Konu ile ilgili şüpheli C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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