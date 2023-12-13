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Batman'daki dehşet... 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırmıştı! Takip edip, 1 metreden 6 el ateş etmiş

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#Batman#Kozluk#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 10:52

Batman'ın Kozluk ilçesinde Enis S., husumetlisinin 14 yaşındaki oğlu Fatih Durmaz'a 6 el ateş ederek ağır yaralamıştı. 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaçan şüpheli Enis S.'nin saldırıdan önce keşif yaptığını belirten baba Nizamettin Durmaz (42), "Kuaför dönüşünde şahıs takip ediyor. Daha önce burada keşif yapmış. Kaçış yollarını iyi biliyor. İş yerine 10 metre kala, çocuğa 1 metre mesafeden 6 el ateş ediyor" dedi.

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Kozluk ilçesinde 2021'de akraba olan evli çift, sorun yaşamaya başladı. Sürece aileler de dahil oldu ve çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine akraba 2 aile arasında husumet başladı. Son olarak 28 Kasım'da lise öğrencisi Fatih Durmaz, kuaförden çıkıp, babası Nizamettin Durmaz'ın iş yerine gittiği sırada husumet yaşadıkları aileden Enis S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Tabanca ile 6 el ateş eden Enis S. kaçarken, 5 kurşunun isabet ettiği Durmaz, 10 metre mesafedeki babasının iş yerine koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralı Durmaz, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Batmandaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırmıştı Takip edip, 1 metreden 6 el ateş etmiş

Çalışma başlatan polis, Enis S.'ye yardım ettiği ileri sürülen Ş.İ., S.İ. ve R.İ.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli tutuklanırken, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

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'ŞU ANDA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Fatih Durmaz'ın tedavisi sürerken, babası Nizamettin Durmaz, Enis S.'nin oğlunu vurmadan önce keşif yaptığını söyledi. Durmaz, "2021'de Kozluk'ta bir olay yaşadık. İstemeyerek bir şahıs vefat etti. Şahıs vefat ettikten sonra husumet devam etti. Defalarca kanaat önderlerinin, farklı kişilerinin araya girmesine rağmen karşı taraf yanaşmadı. O gün de oğlum okuldan çıkarken iş yerine geldi. Tıraş olmak istediğini söyledi. 50 metre mesafedeki kuaföre yolladım. Kuaför dönüşünde şahıs takip ediyor. Daha önce burada keşif yapmış. Kaçış yollarını iyi biliyor. Geliyor, çocuğu takip ediyor. İş yerine 10 metre kala, çocuğa 1 metre mesafeden 6 el ateş ediyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. İstanbul'a nakletme gibi bir durumumuz var" dedi.

Batmandaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırmıştı Takip edip, 1 metreden 6 el ateş etmiş

'TESLİM OLMA DİYE TEMBİHLENMİŞ'

Oğlunun akciğerinde mermi olduğunu söyleyen Durmaz, "Orada detaylı bir şekilde muayene edildikten sonra vücudunda herhangi bir hasarın olup, olmadığı tespit edilecek. Ona göre, durum değerlendirmesi yapılacak. Zanlıya destek veren 3 kişi tutuklandı. Şahıs hala yakalanmamış. Yakınlarını arayarak teslim olmak istediğini söylediğini duydum. 'Teslim olma' diye tembihlenmiş. Biz bu işin takipçisi olacağız. Zaten hukuki süreçler devam ediyor. Savcılık gerekli işlemleri başlatmış. Emniyet aynı şekilde titizlikle çalışıyor. İnşallah yakın bir zamanda yakalanır, adalete teslim edilir" diye konuştu.

Batmandaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırmıştı Takip edip, 1 metreden 6 el ateş etmiş

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Batmandaki dehşet... 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırmıştı Takip edip, 1 metreden 6 el ateş etmiş
Enis S.

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#Batman#Kozluk#Silahlı Saldırı

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