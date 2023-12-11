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Batman'da dehşet! Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu ağır yaraladı

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#Batman#Silahlı Saldırı#Çocuğa Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 15:07

Batman’da, Enis S., husumetlisinin oğlu 14 yaşındaki F. D.'yi babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. 14 yaşındaki F.D.'nin hastanede tedavisi sürerken, korkunç saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürerken, saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

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Olay, 28 Kasım’da Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı. Ailesinin iş yerine giden F. D.'ye arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.

Batmanda dehşet Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu ağır yaraladı

Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Batmanda dehşet Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu ağır yaraladı

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14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor.

Batmanda dehşet Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu ağır yaraladı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Batmanda dehşet Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu ağır yaraladı

Batmanda dehşet Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu ağır yaraladı

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#Batman#Silahlı Saldırı#Çocuğa Saldırı

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