Batman'da PKK'lÄ±lara ait 2 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Sason ve Kozluk ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±nda yer alan GÃ¶mÃ¼k alanÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik 'Kapan-4 GÃ¶mÃ¼k Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Okan DinÃ§er' operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± 2 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince sÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramada 1 adet Bixi tÃ¼feÄŸi, 200 adet Bixi tÃ¼feÄŸine ait mÃ¼himmat, deÄŸiÅŸik Ã§apta 130 mermi, 2 adet 5 kiloluk kap iÃ§erine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ amonyum nitratlÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 10 kilo amonyum nitrat, 70 metre elektrik kablosu, 3 telsiz, 3 elektrikli fÃ¼nye, 30 metre infilaklÄ± fitil, 10 pil, 1 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± anahtar dÃ¼zeneÄŸi, akÄ±mÃ¶lÃ§er, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Â



GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklar kullanÄ±lamaz hale getirilirken, ele geÃ§irilen malzemeler ise imha edildi.

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