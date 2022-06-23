Batman’da DEAŞ’ın finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 6 şüphelilden 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.