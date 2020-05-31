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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Batman'da da görüntülenmişti! 'O an korkmadım'

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Türkiye'nin birçok ilinde çarşamba akşamı görülen ve gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen doğa olayı, Batman'da da görüntülendi. Evinin yakınlarındaki Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla çekerken, doğa olayını da kaydeden Didem Tekin Arslan, "Önce yıldız kaydığını düşünmüştüm. O anlarda korkmadım" dedi.

Türkiye’de, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler arasında Batman'da kaydedilen video da yer aldı.

Kentte yaşayan Didem Tekin Arslan, evinin yakınlarındaki Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada doğa olayını da kaydetti. DHA muhabirine konuşan ve görüntüleri çekerken, heyecanlandığını anlatan Arslan, "Millet Bahçesi'nin güzelliğini cep telefonu kamerasıyla görüntülediğim sırada ışıklanmayı görünce kayıttan çıkmadım. Ses yoktu. Önce yıldız kaydığını düşünmüştüm. O anlarda korkmadım. Eğer korkmuş olsaydım görüntü çekmeyi bırakırdım. Daha sonra gökyüzünde düşen şeyin gök taşı olabileceğini öğrendim" diye konuştu.

Batmanda da görüntülenmişti O an korkmadım

 

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