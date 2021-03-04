Batman'da 11 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Bir şüphelinin yakalandığı operasyonda, 11 kilo 250 gram kubar esrar, 4 kök Hint keneviri ve dijital hassas terazi ele geçirildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.