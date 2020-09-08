Batman'da 100 dönümlük makilik alan yangında zarar gördü
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyü kırsalında dün makilik alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, köy sakinleriyle birlikte yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
100 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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