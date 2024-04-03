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Batan 'BATUHAN A' gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

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#Balıkesir#Bandırma #Kaptan
Batan BATUHAN A gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 11:23

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen hafta sahile vuran cesedin, yapılan DNA testi sonucu, 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık’a (69) ait olduğu belirlendi.

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Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 3 mürettebatının izine rastlanılamazken, olaydan 43 gün sonra, 28 Mart’ta, Balıkesir’in Bandırma ilçesi sahilinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu. Dutliman Mahallesi sahilinde cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kayıp mürettebata ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan DNA testi sonucu, cesedin geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık’a ait olduğu belirlendi.

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CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze, bugün öğle vakti İstanbul Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Anadolu Kavağı Mezarlığı’na defnedilecek.

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#Balıkesir#Bandırma #Kaptan

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