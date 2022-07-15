Bastılar ama susturamadılar

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Erdoğan’ın açıklamasını duyanlar mücadele için meydanlara akın etti. O sıralarda TRT’yi ele geçirip darbe bildirisi okutan hainler, Erdoğan’ın CNN Türk’e bağlanıp vatandaşı meydanlara ve havalimanına davet etmesi üzerine harekete geçti. Helikopterle saat 03.10’da otoparka inip ilk olarak Hürriyet ve CNNTürk’ün olduğu binaya girerek yayını kesmek istediler ancak gazetecilerin direnciyle karşılaşınca başaramadılar.

Darbeciler, polis ve vatandaşlar tarafından engellendi. Çatışmada Vedat Barceğci şehit oldu. Hürriyet ertesi gün “Darbeye geçit yok” başlığıyla okurlarıyla buluştu.