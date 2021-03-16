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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 19:53 | Son Güncelleme:

Başsavcılık'tan 'PKK elebaşı Öcalan öldü' iddialarına yalanlama

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Başsavcılık'tan 'PKK elebaşı Öcalan öldü' iddialarına yalanlama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde bazı sosyal medya hesaplarında asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmıştır. Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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