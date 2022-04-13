Başsavcılık’tan Ferhan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Silivri L tipi Cezaevi'nde mahkum olan Ferhan Yılmaz, 9 Nisan günü rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altındayken 10 nisan günü hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz’ın ölümü ile ilgili işkence iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialara karşı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ferhan Yılmaz’ın barındığı Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 09 Nisan tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildikten sonra 10 Nisan tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz’a yaptırıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı ve Doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde; müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup müteveffa, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir.

Haberin Devamı

Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir" denildi.