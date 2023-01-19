Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı

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Başörtüsüne anayasal güvence getiren 3 maddelik teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor. Toplantıya AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'li üyeler katılıyor Partilerin Grup Başkanvekilleri de toplantıda bulunuyor.

AK PARTİLİ ZENGİN: BU MESELEYİ ANLAMAK TÜRKİYE'Yİ ANLAMAKTIR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin toplantının açılışında teklife ilişkin bir sunum yaptı. Zengin, "Milyonlarca kadın başörtüsü meselesini yaşayarak buraya geldik. Bu meseleyi anlamak Türkiye'yi anlamaktır" dedi.

Toplantıyı ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli STK’ların temsilcileri de takip ediyor.