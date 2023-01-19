Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Başörtüsü#Komisyon#Özlem Zengin
Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 12:05

Başörtüsü ve aileye ilişkin anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Haberin Devamı

Başörtüsüne anayasal güvence getiren 3 maddelik teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor. Toplantıya AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'li üyeler katılıyor Partilerin Grup Başkanvekilleri de toplantıda bulunuyor.

AK PARTİLİ ZENGİN: BU MESELEYİ ANLAMAK TÜRKİYE'Yİ ANLAMAKTIR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin toplantının açılışında teklife ilişkin bir sunum yaptı. Zengin, "Milyonlarca kadın başörtüsü meselesini yaşayarak buraya geldik. Bu meseleyi anlamak Türkiye'yi anlamaktır" dedi.

Toplantıyı ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli STK’ların temsilcileri de takip ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başörtüsü#Komisyon#Özlem Zengin

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF