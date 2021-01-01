Başörtüsü tartışması yine gündem

Fikri Sağlar, Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programında, “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Dolayısıyla bunu aşabilmeniz lazım. Demokrasiyi, hukuk devletini, bütün kavramları ortaya koyarken pratiği de hesaplamamız gerekiyor” dedi. Sağlar’ın açıklamaları tepki çekti.

FİKİRLER MEZARLIĞINDA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ırkçılıktır.

ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Hadsizce tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir. Irkçı dışlamaya izin vermeyeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsanların düşüncelerini, inançlarını ve haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu: 28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. ÊÊ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Ayrımcı, faşist bir zihniyetin ürünüdür.