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Başkentli Teknofest’i sevdi: Çelik kanatlarla selfie kuyruğu

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#TEKNOFEST#Kızılelma#Ankara
Başkentli Teknofest’i sevdi: Çelik kanatlarla selfie kuyruğu
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:00

Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’e ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. Başkentliler, ilk insansız savaş uçağımız Kızılelma ve İHA’larla fotoğraf çektirmek için kuyruk oldu.

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Teknofest Ankara’nın 2. gününde de teknoloji yarışmalarından fuar etkinliklerine, uçuş gösterilerinden katılımcı atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Pedallı Uçuş, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, Sahne Senin gibi çok sayıda aktivite başkentlilerle buluştu.

Başkentli Teknofest’i sevdi: Çelik kanatlarla selfie kuyruğu

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri bu yıl da herkesin beğenisini topladı.

GÖKLERDE COŞKU VE HEYECAN

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı’nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. TEKNOFEST’te vatandaşlar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’ya yoğun ilgi gösterdi. Kızılelma ve İHA’larla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

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Başkentli Teknofest’i sevdi: Çelik kanatlarla selfie kuyruğu

261 STANT KURULDU

- TEKNOFEST Ankara’da 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından toplam 261 stant kuruldu.

Başkentli Teknofest’i sevdi: Çelik kanatlarla selfie kuyruğu

3 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda 3 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı “TEKNOFEST.org” adresinden yapılıyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

 

 

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#TEKNOFEST#Kızılelma#Ankara

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