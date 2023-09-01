Başkentli Teknofest’i sevdi: Çelik kanatlarla selfie kuyruğu

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Teknofest Ankara’nın 2. gününde de teknoloji yarışmalarından fuar etkinliklerine, uçuş gösterilerinden katılımcı atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Pedallı Uçuş, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, Sahne Senin gibi çok sayıda aktivite başkentlilerle buluştu.

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri bu yıl da herkesin beğenisini topladı.

GÖKLERDE COŞKU VE HEYECAN

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı’nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. TEKNOFEST’te vatandaşlar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’ya yoğun ilgi gösterdi. Kızılelma ve İHA’larla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

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261 STANT KURULDU

- TEKNOFEST Ankara’da 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından toplam 261 stant kuruldu.

3 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda 3 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı “TEKNOFEST.org” adresinden yapılıyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.