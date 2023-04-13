Başkente yeni metro hattı hizmette

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BAŞKALARI HAYALLERİN PEŞİNDEN KOŞUYOR

“AKM Gar hattı Ankara’nın farklı alanlarını birbirine bağlayan bir öneme sahiptir. Bu hattın ülkemize yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Toplamda 44 kilometrelik metro hattını Ankara’ya kazandırmış olduk. Eğer bugün Ankara’da kayda değer bir trafik sıkıntısı yaşanmıyorsa gerisinde inşa ettiğimiz metro istasyonları var. Ankara ve İstanbul’un belediye başkanları ise başka hayallerin peşinden koşuyor. Biz şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Metro hatlarında çalışan araç sayısının da 4 katına artırarak kapasiteyi artırdık.

NE GÜNLERE KALDIK…

Şimdi soruyorum. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, hani yerliydin milliydin? Bay bay Kemal neden terör örgütünün uzantısı olan partiyle partilerinde değil de Meclis’te görüştü. Şimdi ne yaptılar, partilerinin ismini değiştirdiler. Ayaklar altına almadık değer bırakmadılar. Kumar masası dediler sonra tıpış tıpış o masaya oturdular. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Kirli bir ortaklık kurdular. Dağdan masadaki arıza çıkaranlara ayar veriyorlar. Seçimden sonra neymiş Selo’yu bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da kaldıracaklarını söylüyorlar. Ne günlere kaldık.

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LGBT ELEŞTİRİSİ

Tabii bir de çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmak için yanıp tutuşanlar var. LBGT... AK Parti’nin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve diğer Cumhur İttifakı ortaklarının LGBT gibi bir derdi yok. Ama şu anda ‘Millet İttifakı’ denilen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın. Niye bugüne kadar açıklamadınız? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken bu muhalefetin yanında bunlar saf tutmuş durumdadır. Bunun adı asla siyaset değildir. Bunun adı olsa olsa terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, terör örgütlerine teslim olmaktır Bunların derdi bu güzel ülkemizi yeniden küresel emperyalizmin emrine sokmaktır.”

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Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

AKTARMASIZ ULAŞIM

- PROJE kapsamında, Ankara Garı, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Ke-çiören’den Kızılay’a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu ara-cılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı’na, Başkentray’a ve Ankaray’a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstas-yonu aracılığıyla da Başkentray’a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon Kızılay’dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

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‘YIKMAYA GELİYORLAR’

- ERDOĞAN konuşmasında muhalefete de şöyle yüklendi: “Yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Masadakilerin hiçbirinin ülkeye eser kazandırmak gibi derdi yok. Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin belediye başkanları onlardan değil mi? Ya övünülecek bir eserleri var mı? Niye masanın böyle bir misyonu yok? Onlara verilen görev başka. Onlar yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz.”

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Açılış töreninin ardından vatman koltuğuna oturan Erdoğan, metro hattında ilk sürüşü yaptı.