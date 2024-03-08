Başkanlarımız taahhütname imzalayacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Kütahya’da düzenlenen mitingde konuştu. AK Parti iktidarını eleştiren Özel, özetle şunları söyledi: “Çiftçi bu haldeyse, açsa, yoksulsa, bankalara borçluysa, sabahın erken saatlerinde sarı taksilerle avukatlar geliyorsa, evindeki pulluğu, televizyonu götürülüyorsa, Atatürk’ün emaneti sefalet içerisindeyse bu düzeni değiştireceğiz. Başka çaresi yok.

EMEKLİYE 690 MİLYAR

Ben ‘Emekliye, emekli kartı ver, içine 7 bin lira fark yatır. Ayrıca doğalgaz, elektrik, suda yüzde 25-40 indirim tanımla, gel bu emekliyi, bu cendereden kurtaralım’ dedim. ‘Para yok’ dedi, ‘1.4 trilyon lira para lazım’ dedi. Biz hesapladık 690 milyar yetiyor. Ama bu İliç’teki maden şirketine parayı bulmuş, 5’li çetelere bulmuş, müteahhide, yandaşlara bulmuş, her türlü yandaşa parayı bulmuş, bir tek emekliye parayı bulamamış.

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EŞİT HİZMET SÖZÜ

Başkan adaylarımız cuma gününden itibaren birçok konuda taahhütname imzalayacak. Örneğin ‘mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısına asacağım’ diye taahhütname imzalayacaklar. CHP’li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta hayatlarını kolaylaştıracağı konuda, kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe sahip olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Bu hizmetleri sunacakların başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz.”

‘BİR TRABZONLU İSTANBUL’A 10 METRO YAPTI’

Miting öncesi sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Özel, göreve gelen belediye başkanları hakkında 3 ayda bir memnuniyet anketi yaparak ‘başarı karnesi’ çıkaracaklarını söyledi: “Trabzon’a gittiğimde soruyorum, Ekrem Başkan göreve geldiğinde kaç AK Partili milletvekili vardı, 4. Kaç Trabzonlu bakan var, 4 tane; Trabzon Büyükşehir 9, Trabzon merkez ilçe 10. 10 tane AK Partili Trabzonlu, Trabzon’a 1 hafif raylı sistem yapamadılar. Ekrem Başkan bu süre zarfında, 1 tane Trabzonlu, İstanbul’a 10 tane metro yaptı.”