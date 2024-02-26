Başkanlarımız mal varlıklarını odalarının girişine asacak

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O SLOGANIN SAHİBİ BENİM

“Geçen seçimlerde Ahmet Akın’ı Balıkesir adayı yaptık. Vallahi övünmek gibi olmasın 'Ahmet Akın herkese yakın’ sloganını herkes kullanıyor ama sloganının sahibi benim. İşte yüzü burada. ‘Ahmet Akın herkese yakın’ dedim. Bütün Balıkesir şahit ki Ahmet Akın Millet İttifakı'nın adayı olarak o seçimi alıyordu.

DEDİLER Kİ ADAYINIZI ÇEKİN

Dürüst, çalışkan, insan ayırmayan, parti ayırmayan, hizmet eden bir belediye başkanı olarak Balıkesir’e geliyordu. O süreçte dediler ki ‘Adayınızı geri çekin', ‘Burayı biz istiyoruz’. Ahmet dedi ki, ‘Genel merkezimiz karar verdiyse olur'. Burayı öyle istediler ve İsmail Ok'a verildi. İsmail Ok da emaneti aldı, iki eliyle AK Parti'ye verdi. Ödülü aldı. Şimdi AK Parti onu tekrar milletvekili yaptı.

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AHMET SANA BORCUM VAR

(Akşener’i kastederek) Şu söz kulağımın içindedir. ‘Kimseye borcum yok ama Ahmet sana borcum var’ dediler. Şimdi o verilen söz tutulamıyordur, eyvallah. Ama Balıkesir'deki iyi insanların, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Balıkesir'i seven herkesin vicdanına sesleniyorum. Bu adaletsizliği siz gidereceksiniz. Bunu sizden bekliyoruz. Balıkesir’e bu yakışır.

31 Mart'ta Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir'i kazandığında belediyeye gidecek ya, belediyenin kapısına gelecek ya, hep birlikte içeri gireceğiz ya, girmeden duracak. Cebinden mal varlığı yazısını çıkaracak. Balıkesir Belediyesi'nin girişindeki cama Ahmet Akın mal varlığını asacak. 31 Mart'ta belediyeyi kazanan bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyenin girişine asacaklar.”

GÖREVDEYKEN İYİ, ADAY OLMAYINCA GİTMELER...

CHP Lideri Özel, parti içinden gelen aday gösterilmeme tepkilerine de şu yanıtı verdi: “Göreve getirdiğimiz arkadaşlara ne kadar güveniyorsak, ne kadar kefilsek aday adayı olup da adaylaştıramadıklarımıza hepimiz kefiliz. Ben bu kefaleti açıkça ortaya koyuyorum. Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi üç beş kişinin, iktidara yakın gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide.”



SOSYALİST ENTERNASYONAL’E BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Sosyalist İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde Madrid’de yapılan Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Özel, toplantıdaki bu yeni görevlendirmenin ardından, “Filistin’de yaşanan dram başta olmak üzere Avrupa’da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyorum” mesajını verdi.