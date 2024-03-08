Başkana rağmen kadın katiline en ağır ceza

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İstanbul Bağcılar’da lojistik işi yapan Faruk Karabülak (39), 12 yıl önce Kudret Karabülak’la (32) evlenmişti. 8 yaşında bir kızları vardı. Faruk Karabülak, 2 Kasım 2022’de yaşadıkları evde sabah 06.30’da uyandı. Bir süre uyuyan eşinin başında bekledi, daha sonra ruhsatsız silahını aldı ve eşinin başına yastık kapattıktan sonra iki el ateş etti. Kudret Karabülak olay yerinde hayatını kaybederken, Faruk Karabülak kızını yanına alıp kayınvalidesine bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

YİNE BİLDİK SAVUNMA

Faruk Karabülak polisteki ifadesinde, “İşlerim kötüye gittiği için çok borçlanmıştım. Eşimle bu yüzden kavga ediyorduk. Onu öldürüp intihar edecektim. Ancak kızım uyandığı için intihar edemedim” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan Faruk Karabülak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

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Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Faruk Karabülak, “Eşimle hiçbir sorunum yoktu. Ne karakolluk olduk şimdiye kadar ne hastanelik. Ben eşimin ailesini de sahiplendim. Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok. Kazaydı” dedi.

KARARA ŞERH KOYDU

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Faruk Karabülak’ı ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da sanığa 1 yıl hapis ile 500 TL adli para cezası verdi. Heyet, oyçokluğuyla cezalarda indirim yapılmasına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme başkanı ise eşe ve kadına karşı öldürme suçunun toplumsal olarak kınanırlığının diğer suçlara göre daha fazla olmasının tek başına iyi hal indirimi uygulanmasını gerektirmeyen bir neden olmadığını belirtti. Sabıkası olmayan, kolluğa kendi teslim olan, duruşmalardaki tutum ve davranışlarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmeyen sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanması gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.