Başkana beyzbol sopalı saldırı

Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile önceki akşam bir restorana yemeğe gitti. Yemek sonrası kahve içtikleri sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Restoranın güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin İzmir’den F.Ö.’nün kiraladığı otomobille kaçtığını belirledi. Söke’de durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Polis, 4 zanlıyı da dün sabaha karşı Didim’de yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Öte yandan CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP ve İYİ Partili belediye başkanları Atabay’a destek için belediye önünde toplandı.

MÜHÜRLENEN OTEL YÜZÜNDEN Mİ?

Didim’in Altınkum Sahili’ndeki ‘İkiz Kuleler’ olarak bilinen Maril Resort Hotel’in, işletme ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla faaliyetinin durdurulup, mühürlenmesine karar verildi. Bunun üzerine Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 11.00 sıralarında oteli mühürledi. Saldırının mühürlenen otelle ilgili olabileceği üzerinde duruluyor. Şüpheli olarak, mühürlenen otelin yönetim kurulu başkanı da olan müteahhit A.O.’nun arandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan İ.O.’nun aranan müteahhit A.O.’un oğlu, M.O.’nun ise kardeşi olduğu belirtildi.

‘6 YILDIR ÇETEYLE UĞRAŞIYORUZ’

Dün basın toplantısı yapan Atabay, 6 yıldan beri bir rant çetesiyle uğraştıklarını söyledi: “2015 yılında bir otelin ruhsat iptaliyle ilgili başlayan olaylar, 2021 yılına kadar bir muamma haline geldi. İmar barışıyla affettirdikleri kaçak yapının üzerine tekrar kaçak kat çıktılar. Biz de belediye olarak cezaları kestik ve yargıya intikal ettirdik. Bu süreçte evimi kurşunladılar, kızımı kaçırmaya kalktılar.” S.T. isimli bir kadının tecavüz iddialarını da hatırlatan Atabay, “Bu da rant çetesinin uydurduğu bir yalan. Çok büyük bir komplo var” dedi.

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