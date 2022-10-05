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Basın örgütlerinden sosyal medya tasarısına itiraz

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#Meclis#Sosyal Medya Tasarısı#Basın Konseyi
Basın örgütlerinden sosyal medya tasarısına itiraz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Meclis’te görüşülmeye başlanacak ‘dezenformasyon’ yasa teklifine basın meslek örgütlerinden itiraz geldi.

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Basın Konseyi, ÇGD, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın temsilcileri Meclis’te dünbir basın toplantısıyla tasarıya itirazlarını dile getirdiler. Ortak açıklamada, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi yeni bir suç tanımı oluşacak. Muğlak ifadelerle hangi savcının hangi yanlış bilgiyi yayanlarla ilgili harekete geçeceği bilinemeyecek. Sosyal medyada eleştirel paylaşımlar, ‘dezenformasyon’ olarak suçlanabilecek. Yerel gazetelerimizin ana yaşam kaynağı resmi ilan gelirleri yüzde 75 azalacak. 8 bin meslektaşımız için işsiz kalma tehlikesi doğacak. Gazetecilerin basın kartı taşımasının anlamı kalmayacak, dernek ve vakıf yöneticilerinin, kamu çalışanının basın kartı almasının önü açılacak. Yasa bu haliyle uygulanırsa basın, ifade ve haberleşme özgürlüğü kalmayacak.” 

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#Meclis#Sosyal Medya Tasarısı#Basın Konseyi

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