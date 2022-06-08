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‘Başıboş keçilere’ eziyet

#Bursa#Keçi#Eziyet
‘Başıboş keçilere’ eziyet

Bursa Gürsu’da Y.Ö., 16 ARV 978 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladığı keçiyi çekerek götürdü. Bağlanan keçinin yavrusu da peşinden koştu.

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Bu şekildeki eziyet, kilometrelerce sürdü. O anlara şahit olanlar cep telefonlarıyla görüntü aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine polis, Y.Ö. (34) isimli kadın sürücüyü gözaltına aldı. Y.Ö. ifadesinde, “Yolda başıboş bulduğum keçi ve yavrusunu eşimin işyerine getirmek istedim. Keçileri burada bırakıp sahiplerine ulaşmak istiyordum” dedi. Hakkında, ‘hayvana eziyet’ suçundan işlem yapılan Y.Ö. savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Bursa#Keçi#Eziyet

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