Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kepez#Ceset
Başı ve kolları olmayan cesette bıçak detayı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 15:10

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanda başı ile kolları olmayan cesede ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. İlk incelemeye göre cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile gezintiye çıkan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanda ceset görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve başı ile kollarının bulunmadığını belirledi.

İlgili Haber

Antalyada başı ve kolları olmayan ceset bulunduAntalya'da başı ve kolları olmayan ceset bulunduHaberi görüntüle

Çıplak olduğu da görülen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre; cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Polis kayıp müracaatlarını inceleyip, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kepez#Ceset

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut